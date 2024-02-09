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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Норвегія надасть Україні більше ЗРК NASAMS – Міноборони країни

Норвегія надасть Україні більше ЗРК NASAMS – Міноборони країни
Фото: Getty Images

Україна отримає від Норвегії ще більше зенітних ракетних комплексів середньої дальності NASAMS.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії на своїй сторінці у соціальній мережі X.

— Норвегія надасть Україні більше систем NASAMS, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд пропонує парламенту Норвегії замовити ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS.

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Будь-якої іншої додаткової інформації Міноборони Норвегії не надало.

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NASAMS

На початку січня 2024 року Норвегія ухвалила рішення про прямий продаж своєї зброї та продукції оборонного призначення Україні. Зміна набула чинності з 1 січня 2024 року.

За словами очільника МЗС Норвегії Еспена Барта Ейде, для безпеки Норвегії та Європи підтримка України є важливою.

Зброя для України, Норвегія, Україна
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