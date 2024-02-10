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Учет военного имущества будут вести в электронном формате – Минобороны

Учет военного имущества будут вести в электронном формате – Минобороны
Фото: Генштаб ВСУ

Минобороны Украины решило упростить учет военного имущества, внедрив электронную систему.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Для этого внесены изменения в приказ Минобороны №440 Об утверждении Инструкции по учету военного имущества в Вооруженных силах Украины.

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По словам заместителя министра обороны по цифровому развитию Екатерины Черногоренко, в среднем командир роты тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию, а учет имущества является одним из самых бюрократических процессов.

— Приказ создает возможности для автоматизации, — отметила Черногоренко.

Отныне воинские части смогут вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы имущества) только в электронной форме и использовать для этого программное обеспечение, которое отвечает всем требованиям по защите информации.

Примером такой программы является SAP, автоматизированная система управления оборонными ресурсами. Это ведущая логистическая система в мире, которой пользуются 28 стран НАТО. Для перехода на такие программы командирам или начальникам воинских частей, которые ведут собственное военное хозяйство, нужно издать приказ об их использовании.

В случае перехода на электронный учет вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено.

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Первичные документы — накладные, требования, акты, аттестаты — пока остаются в бумажной форме, ведь они подтверждают осуществление хозяйственных операций и могут требоваться при проверках или служебных расследованиях.

В случае вопросов относительно приказа или перехода на электронную форму надо обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512.

Источник: Минобороны
військові, Міноборони України
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