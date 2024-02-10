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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Облік військового майна вестимуть в електронному форматі – Міноборони

Облік військового майна вестимуть в електронному форматі – Міноборони
Фото: Генштаб ЗСУ

Міноборони України вирішило спростити облік військового майна, впровадивши електронну систему.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Для цього внесено зміни до наказу Міноборони №440 Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних силах України.

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За словами заступниці міністра оборони з цифрового розвитку Катерини Чорногоренко, у середньому командир роти витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію, а облік майна є одним із найбільш бюрократичних процесів.

– Наказ створює можливості для автоматизації, – зазначила Чорногоренко.

Відтепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали майна) лише в електронній формі й використовувати для цього програмне забезпечення, яке відповідає усім вимогам щодо захисту інформації.

Прикладом такої програми є SAP, автоматизована система управління оборонними ресурсами. Це провідна логістична система у світі, яку використовують 28 країн НАТО. Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, потрібно видати наказ щодо їхнього застосування.

У разі переходу на електронний облік вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено.

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Первинні документи – накладні, вимоги, акти, атестати – поки що залишаються в паперовій формі, адже вони підтверджують здійснення господарських операцій і можуть вимагатися під час перевірок чи службових розслідувань.

У разі питань щодо наказу чи переходу на електронну форму треба звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512.

Джерело: Міноборони
військові, Міноборони України
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