Облік військового майна вестимуть в електронному форматі – Міноборони
Міноборони України вирішило спростити облік військового майна, впровадивши електронну систему.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Для цього внесено зміни до наказу Міноборони №440 Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних силах України.
За словами заступниці міністра оборони з цифрового розвитку Катерини Чорногоренко, у середньому командир роти витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію, а облік майна є одним із найбільш бюрократичних процесів.
– Наказ створює можливості для автоматизації, – зазначила Чорногоренко.
Відтепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали майна) лише в електронній формі й використовувати для цього програмне забезпечення, яке відповідає усім вимогам щодо захисту інформації.
Прикладом такої програми є SAP, автоматизована система управління оборонними ресурсами. Це провідна логістична система у світі, яку використовують 28 країн НАТО. Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, потрібно видати наказ щодо їхнього застосування.
У разі переходу на електронний облік вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено.
Первинні документи – накладні, вимоги, акти, атестати – поки що залишаються в паперовій формі, адже вони підтверджують здійснення господарських операцій і можуть вимагатися під час перевірок чи службових розслідувань.
У разі питань щодо наказу чи переходу на електронну форму треба звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512.