Реестр военнообязанных будет находиться на территории Украины — Минобороны
Новый законопроект №10062 о цифровизации армии имеет целью усовершенствование электронного воинского учета, данные можно будет хранить в облаке, а статус УБД можно получить онлайн.
Об этом в эфире Єдиних новин рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Она отметила, что принятие в Верховной Раде такого законопроекта является на самом деле историческим решением.
— Нам стали доступны облачные услуги. Украина может размещать свои IT-системы в облаках стран-членов НАТО. Это усилит возможность более безопасно размещать данные. Мы сможем избежать физического уничтожения центров обработки данных. Мы сможем быстрее обмениваться и получать разведданные от партнеров. Также сможем разгрузить наше ПВО, чтобы они дополнительно не защищали такие центры, — отметила Екатерина Черногоренко.
Что касается Реестра военнообязанных, то он не будет размещаться в облаке стран-членов.
— Он будет размещен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет находиться на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, уже получил комплексную систему защиты информации, — отметила заместитель министра.
Что касается проголосованного нового закона, то он усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений в Реестре военнообязанных, резервистов и призывников Оберег. Это позволит наполнять Оберіг по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий. То есть все данные можно будет получать в режиме реального времени из других реестров.
Черногоренко также отметила, что будет возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий. В Минобороны хотят, чтобы эта услуга была быстрой и клиентоориентированной.
Екатерина Черногоренко также сообщила, что электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале второго квартала 2024 года.
16 января Верховная Рада приняла законопроект №10062 относительно цифровизации армии. Депутаты также одобрили правку №401 о хранении данных в облаке.