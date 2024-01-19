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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Реестр военнообязанных будет находиться на территории Украины — Минобороны

зсу військові
Фото: Генштаб ВСУ

Новый законопроект №10062 о цифровизации армии имеет целью усовершенствование электронного воинского учета, данные можно будет хранить в облаке, а статус УБД можно получить онлайн.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она отметила, что принятие в Верховной Раде такого законопроекта является на самом деле историческим решением.

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— Нам стали доступны облачные услуги. Украина может размещать свои IT-системы в облаках стран-членов НАТО. Это усилит возможность более безопасно размещать данные. Мы сможем избежать физического уничтожения центров обработки данных. Мы сможем быстрее обмениваться и получать разведданные от партнеров. Также сможем разгрузить наше ПВО, чтобы они дополнительно не защищали такие центры, — отметила Екатерина Черногоренко.

Что касается Реестра военнообязанных, то он не будет размещаться в облаке стран-членов.

— Он будет размещен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет находиться на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, уже получил комплексную систему защиты информации, — отметила заместитель министра.

Что касается проголосованного нового закона, то он усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений в Реестре военнообязанных, резервистов и призывников Оберег. Это позволит наполнять Оберіг по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий. То есть все данные можно будет получать в режиме реального времени из других реестров.

Черногоренко также отметила, что будет возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий. В Минобороны хотят, чтобы эта услуга была быстрой и клиентоориентированной.

Екатерина Черногоренко также сообщила, что электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале второго квартала 2024 года.

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16 января Верховная Рада приняла законопроект №10062 относительно цифровизации армии. Депутаты также одобрили правку №401 о хранении данных в облаке.

Єдиний реєстр військовозобов'язаних, мобілізація, українські військові
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