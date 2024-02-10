Обстрел Харькова дронами Шахед 9 февраля: сгорели заживо две семьи
Во время вечернего обстрела Харькова дронами Шахед сгорели заживо две семьи.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Обстрел Харькова дронами Шахед 9 февраля: гибель двух семей
При обстреле Харькова дронами Шахед 9 февраля произошло попадание в нафтобазу.
Разлившееся горючее смешалось со снегом и распространилось по улице в жилом секторе.
В одном из частных жилых домов при пожаре погибла целая семья из пяти человек: муж с женой и трое их детей.
Мальчикам было семь и четыре года и семь месяцев.
Тело отца обнаружили в коридоре дома. Мать с детьми пыталась спастись в ванной комнате.
Сейчас продолжаются поиски тела младенца.
Правоохранители уже вышли на связь с родственниками погибшей семьи, чтобы отобрать образцы ДНК для анализа.
В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.
Обстрел Харькова дронами Шахед 9 февраля: раненые
Получили ранения при обстреле Харькова Шахедами 45-летний мужчина и женщины в возрасте 61 и 39 лет.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.
На месте работают все службы.
Обстрел Харькова дронами Шахед: что известно
Обстрел Харькова дронами Шахед начался в 22:46 9 февраля.
Город атаковали по меньшей мере 10 ударных беспилотников Shahed-136/131.
Восемь дронов силы противовоздушной обороны уничтожили, однако избежать попаданий не удалось.
В частности, под удар попала нефтебаза, откуда и произошла утечка топлива.
На данный момент один резервуар еще заполнен, поэтому опасность остается.
При необходимости, в областной военной администрации будут принимать решение о расширении зоны эвакуации и отселения.
Уже эвакуированы 50 человек. Четверо, в том числе ребенок, спасены.
К ликвидации последствий обстрела в общей сложности привлечены 36 подразделений ГСЧС – на месте работают более 200 спасателей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Синегубов, Сергей Болвинов, Игорь Терехов
Фото: Олег Синегубов