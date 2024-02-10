Обстрел Харькова дронами Шахед 9 февраля: сгорели заживо две семьи

Во время вечернего обстрела Харькова дронами Шахед сгорели заживо две семьи.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстрел Харькова дронами Шахед 9 февраля: гибель двух семей

При обстреле Харькова дронами Шахед 9 февраля произошло попадание в нафтобазу.

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Разлившееся горючее смешалось со снегом и распространилось по улице в жилом секторе.

В одном из частных жилых домов при пожаре погибла целая семья из пяти человек: муж с женой и трое их детей.

Мальчикам было семь и четыре года и семь месяцев.

Тело отца обнаружили в коридоре дома. Мать с детьми пыталась спастись в ванной комнате.

Сейчас продолжаются поиски тела младенца.

Правоохранители уже вышли на связь с родственниками погибшей семьи, чтобы отобрать образцы ДНК для анализа.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.

Обстрел Харькова дронами Шахед 9 февраля: раненые

Получили ранения при обстреле Харькова Шахедами 45-летний мужчина и женщины в возрасте 61 и 39 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

На месте работают все службы.

Обстрел Харькова дронами Шахед: что известно

Обстрел Харькова дронами Шахед начался в 22:46 9 февраля.

Город атаковали по меньшей мере 10 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Восемь дронов силы противовоздушной обороны уничтожили, однако избежать попаданий не удалось.

В частности, под удар попала нефтебаза, откуда и произошла утечка топлива.

На данный момент один резервуар еще заполнен, поэтому опасность остается.

При необходимости, в областной военной администрации будут принимать решение о расширении зоны эвакуации и отселения.

Уже эвакуированы 50 человек. Четверо, в том числе ребенок, спасены.

К ликвидации последствий обстрела в общей сложности привлечены 36 подразделений ГСЧС – на месте работают более 200 спасателей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов, Сергей Болвинов, Игорь Терехов

Фото: Олег Синегубов

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