Обстріл Харкова дронами Шахед 9 лютого: згоріли живцем дві сім’ї
Під час вечірнього обстрілу Харкова дронами Шахед згоріли живцем дві сім’ї.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Обстріл Харкова дронами Шахед 9 лютого: загибель двох сімей
Під час обстрілу Харкова дронами Шахед 9 лютого сталось влучання в АЗС.
Пальне, що розлилось, змішалось зі снігом й поширилося вулицею в житловому секторі.
В одному з приватних житлових будинків під час пожежі загинула ціла родина з п’яти осіб: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей.
Хлопчикам було сім, чотири роки та сім місяців.
Тіло батька знайшли в коридорі будинку. Мати з дітьми намагалася врятуватися у ванній кімнаті.
Наразі тривають пошуки тіла немовляти.
Правоохоронці вже вийшли на зв’язок із родичами загиблої сім’ї, щоб відібрати зразки ДНК для аналізу.
В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.
Обстріл Харкова дронами Шахед 9 лютого: поранені
Дістали поранення під час обстрілу Харкова Шахедами 45-річний чоловік та жінки віком 61 та 39 років.
Наразі встановлюються всі обставини.
На місці працюють усі служби.
Обстріл Харкова дронами Шахед: що відомо
Обстріл Харкова дронами Шахед почався о 22:46 9 лютого.
Місто атакували щонайменше 10 ударних безпілотників Shahed-136/131.
Вісім дронів сили протиповітряної оборони знищили, однак уникнути влучань не вдалось.
Зокрема, під удар потрапила нафтобаза, звідки й стався витік палива.
Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека залишається.
За необхідності в обласній військовій адміністрації ухвалюватимуть рішення про розширення зони евакуації й відселення.
Уже евакуйовано 50 людей. Чотирьох, зокрема дитину, врятовано.
До ліквідації наслідків обстрілу загалом залучено 36 підрозділів ДСНС – на місці працюють понад 200 рятувальників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олег Синєгубов, Сергій Болвінов, Ігор Терехов
Фото: Олег Синєгубов