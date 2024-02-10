Обстріл Харкова дронами Шахед 9 лютого: згоріли живцем дві сім’ї

Під час вечірнього обстрілу Харкова дронами Шахед згоріли живцем дві сім’ї.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обстріл Харкова дронами Шахед 9 лютого: загибель двох сімей

Під час обстрілу Харкова дронами Шахед 9 лютого сталось влучання в АЗС.

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Пальне, що розлилось, змішалось зі снігом й поширилося вулицею в житловому секторі.

В одному з приватних житлових будинків під час пожежі загинула ціла родина з п’яти осіб: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей.

Хлопчикам було сім, чотири роки та сім місяців.

Тіло батька знайшли в коридорі будинку. Мати з дітьми намагалася врятуватися у ванній кімнаті.

Наразі тривають пошуки тіла немовляти.

Правоохоронці вже вийшли на зв’язок із родичами загиблої сім’ї, щоб відібрати зразки ДНК для аналізу.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.

Обстріл Харкова дронами Шахед 9 лютого: поранені

Дістали поранення під час обстрілу Харкова Шахедами 45-річний чоловік та жінки віком 61 та 39 років.

Наразі встановлюються всі обставини.

На місці працюють усі служби.

Обстріл Харкова дронами Шахед: що відомо

Обстріл Харкова дронами Шахед почався о 22:46 9 лютого.

Місто атакували щонайменше 10 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Вісім дронів сили протиповітряної оборони знищили, однак уникнути влучань не вдалось.

Зокрема, під удар потрапила нафтобаза, звідки й стався витік палива.

Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека залишається.

За необхідності в обласній військовій адміністрації ухвалюватимуть рішення про розширення зони евакуації й відселення.

Уже евакуйовано 50 людей. Чотирьох, зокрема дитину, врятовано.

До ліквідації наслідків обстрілу загалом залучено 36 підрозділів ДСНС – на місці працюють понад 200 рятувальників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов, Сергій Болвінов, Ігор Терехов

Фото: Олег Синєгубов

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