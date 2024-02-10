У пункті пропуску Шегині – Медика завершився протест: рух вантажівок відновили

Рух вантажівок через прикордонний пункт пропуску Шегині – Медика відновили.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні об 11:30 закінчилася акція протесту перед цим пунктом пропуску.

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Зараз на вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Акція протесту польських фермерів 9 лютого

9 лютого розпочалася загальнонаціональна акція протесту польських фермерів. Через це було ускладнено рух одразу через три пункти пропуску: Медика – Шегині, Хребенне – Рава-Руська та Дорогуськ – Ягодин.

Міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Чеслав Секерський вислухав протестувальників у Пшиборовицях Мазовецького воєводства та заявив, що було помилкою так сильно відкривати ринок Європейського Союзу для товарів із України.

– Ми будемо стежити за припливом продуктів із України. Однак пам’ятаймо, що торгівля, зокрема і з Україною, є двосторонньою, – наголосив міністр.

Міністр Секерський закликав фермерів якнайшвидше припинити блокаду та зрозуміти, що не всі проблеми можна усунути одразу. Він також запросив представників фермерів прийти в міністерство й обговорити їхні вимоги, щоб виробити конкретні рішення.

Глава Мінсільгоспу Польщі нагадав, що тривають переговори з Єврокомісією та технічні переговори з Україною, йдеться в повідомленні на сайті польського уряду.

Блокування українського кордону

6 листопада 2023 року польські фермери почали блокаду пунктів пропуску на українському кордоні. Вони вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня в Польщі домовились із протестувальниками про розблокування руху вантажівок на трьох пунктах пропуску до 1 березня.

18 січня румунські протестувальники заблокували контрольно-пропускний пункт Халмеу – Дякове на Закарпатті.

31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для українських сільськогосподарських товарів на 2024 рік. У відповідь польські фермери знову почали блокування кордону.

Раніше єврокомісар із Польщі заявив про необхідність обмежити імпорт українського цукру та м’яса птиці в ЄС.

Джерело : Держприкордонслужба

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