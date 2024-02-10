Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
Заміна Залужного на Сирського не вплине на допомогу з боку США – Пентагон
Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У пункті пропуску Шегині – Медика завершився протест: рух вантажівок відновили

вантажівки на кордоні
Фото: Факти ICTV

Рух вантажівок через прикордонний пункт пропуску Шегині – Медика відновили.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні об 11:30 закінчилася акція протесту перед цим пунктом пропуску.

Зараз дивляться

Зараз на вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Читайте також
Польські фермери блокують кордон з Україною: що відбувається в пунктах пропуску
фури, блокада кордону, вантажівки

Акція протесту польських фермерів 9 лютого

9 лютого розпочалася загальнонаціональна акція протесту польських фермерів. Через це було ускладнено рух одразу через три пункти пропуску: Медика – Шегині, Хребенне – Рава-Руська та Дорогуськ – Ягодин.

Міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Чеслав Секерський вислухав протестувальників у Пшиборовицях Мазовецького воєводства та заявив, що було помилкою так сильно відкривати ринок Європейського Союзу для товарів із України.

– Ми будемо стежити за припливом продуктів із України. Однак пам’ятаймо, що торгівля, зокрема і з Україною, є двосторонньою, – наголосив міністр.

Міністр Секерський закликав фермерів якнайшвидше припинити блокаду та зрозуміти, що не всі проблеми можна усунути одразу. Він також запросив представників фермерів прийти в міністерство й обговорити їхні вимоги, щоб виробити конкретні рішення.

Глава Мінсільгоспу Польщі нагадав, що тривають переговори з Єврокомісією та технічні переговори з Україною, йдеться в повідомленні на сайті польського уряду.

Блокування українського кордону

6 листопада 2023 року польські фермери почали блокаду пунктів пропуску на українському кордоні. Вони вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня в Польщі домовились із протестувальниками про розблокування руху вантажівок на трьох пунктах пропуску до 1 березня.

18 січня румунські протестувальники заблокували  контрольно-пропускний пункт Халмеу – Дякове на Закарпатті.

31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для українських сільськогосподарських товарів на 2024 рік. У відповідь польські фермери знову почали блокування кордону.

Раніше єврокомісар із Польщі заявив про необхідність обмежити імпорт українського цукру та м’яса птиці в ЄС.

Читайте також
На кордоні з Румунією розблоковано один з пунктів пропуску
У пункті пропуску Шегині – Медика завершився протест: рух вантажівок відновили

Джерело: Держприкордонслужба
блокада кордону, Держприкордонслужба, Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера – реакція не змусила себе чекати
У пункті пропуску Шегині – Медика завершився протест: рух вантажівок відновили
Польські фермери блокують кордон з Україною: що відбувається в пунктах пропуску
фури, блокада кордону, вантажівки
Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною
фури, блокада кордону, вантажівки
Масований обстріл України та законопроєкт про мобілізацію у першому читанні: новини 7 лютого
У пункті пропуску Шегині – Медика завершився протест: рух вантажівок відновили
Блокада кордону України польськими фермерами може відновитися на одному з КПП
У пункті пропуску Шегині – Медика завершився протест: рух вантажівок відновили
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Трощать окупанта на Запоріжжі: глядачі ICTV зібрали на 675 FPV-дронів
У пункті пропуску Шегині – Медика завершився протест: рух вантажівок відновили
США постачатимуть Україні ППО попри дефіцит фінансування | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
У пункті пропуску Шегині – Медика завершився протест: рух вантажівок відновили
Шольц зустрінеться з Байденом! Говоритимуть про… | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
У пункті пропуску Шегині – Медика завершився протест: рух вантажівок відновили
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
У пункті пропуску Шегині – Медика завершився протест: рух вантажівок відновили
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь