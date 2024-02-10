Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в указах президента №67 та №68.

Смена состава Ставки верховного главнокомандующего

Изменение состава Ставки верховного главнокомандующего произошло в соответствии с указом президента №67.

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Теперь к Ставке верховного главнокомандующего присоединится новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Согласно этому же документу, из состава Ставки выведен Валерий Залужный, который был на должности главкома ВСУ до назначения Александра Сырского.

Смена состава СНБО

Следующий указ – №68 – касается изменений в составе СНБО.

В персональный состав Совета национальной безопасности и обороны введен новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Выведен из состава СНБО предыдущий Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-министр в делах ветеранов Украины Юлия Лапутина.

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