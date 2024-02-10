Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Про це йдеться в указах президента №67 та №68.

Зміна складу Ставки верховного головнокомандувача

Зміна складу Ставки верховного головнокомандувача відбулась відповідно до указу президента №67.

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Тепер до Ставки верховного головнокомандувача приєднається новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Згідно з цим же документом, зі складу Ставки виведено Валерія Залужного, який був на посаді головкома ЗСУ до призначення Олександра Сирського.

Зміна складу РНБО

Наступний указ – №68 – стосується змін у складі РНБО.

До персонального складу Ради національної безпеки та оборони введено нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Виведено зі складу РНБО попереднього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та екс-міністерку в справах ветеранів України Юлію Лапутіну.

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