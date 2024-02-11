Фото F-16 с украинскими знаками заставило россиян понервничать — Игнат

Истребитель F-16 с украинскими опознавательными знаками, фото которого показал наш пилот с позывным Фантом, очевидно, заставил россиян понервничать.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— F-16, когда придет в Украину, станет лакомой целью для оккупантов. Поэтому должны сделать все, чтобы инфраструктура, которая готовится, поверьте, была адаптирована… Адаптация происходит, пилоты учатся. Вы видели интервью нашего Фантома, и фото такое интересное сделал со знаками. Здесь обсуждают, настоящие они или нет. Давайте посмотрим, что, и мы уже видели, что россияне говорят, пусть немного понервничают, — подчеркнул он.

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Относительно гарантий безопасности для F-16, которые передадут Украине, спикер ВС ВСУ отметил, что это уже будут украинские самолеты, с уже действительно нанесенными маркировками, трезубцами, кружками и бортовыми номерами.

На уточнение, подтверждает ли он, что самолет на фото, раскрашенный и размеченный согласно украинским стандартам, ответил:

— Я же говорю, я хотел бы оставить это на усмотрение российских пабликов.

9 февраля в Голосе Америки вышло интервью с украинским пилотом с позывным Фантом, который проходит обучение на американских истребителях F-16.

Оно проиллюстрировано фото самого летчика на фоне самолета, на котором четко виден герб Украины.

Фото: Facebook Юрия Игната

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