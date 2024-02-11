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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Подготовка идет в полной мере: украинский летчик об обучении наших пилотов на F-16

Винищувач F-16 випускає ракету AMRAAM
Фото: Getty Images

Сейчас украинские пилоты проходят обучение на американских истребителях F-16 и подготовка идет по плану.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказал украинский летчик Фантом.

— Подготовка идет в полной мере, как и планировалось. Обучаются не только пилоты, а, как вы знаете, обучается и наземный персонал, наши механики, которые будут обслуживать те самолеты, наши подразделения обеспечения, которые будут обеспечивать выполнение задач. Они так же готовятся, — отметил он.

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Подготовка украинских пилотов на F-16

Фантом подчеркнул, что летчик или техник — это маленький винтик в большой системе.

— И конечно, все хотят получить самолеты как можно быстрее, но обычно так дела не делаются. Авиация — это очень сложная система, это не один танк или одна артустановка. На самолет работает много персонала, и это большая система. И летчик или техник — это маленький винтик в большой системе, — говорит он.

Также, по его словам, на подготовку одного пилота или одной группы нужно примерно 6 месяцев.

— Но есть нюансы, и они не связаны в основном с нашим персоналом, это связано с административной работой наших партнеров, то есть есть есть своя бюрократия, и она требует времени. Поэтому это и повлияло на время подготовки. Но она идет по плану, — добавил он.

Он отметил, что украинским пилотам было сложно на начальном этапе обучения, поскольку это самолет нового поколения. Он оборудован большим количеством систем и программ, которые необходимо вводить во время и до полета.

— Мы с таким не сталкивались, у нас подготовка идет немного иначе, и наш самолет гораздо проще, чем F-16, — уточнил пилот.

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винищувач F-16

Военные учения, Истребитель F-16, Истребители для Украины, український пілот
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