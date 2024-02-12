Никто не говорит, что Starlink продают россиянам официально – Юсов ответил Маску

Россия получает системы спутниковой связи Starlink через третьи страны и активно использует их на фронте, поэтому ведется работа по нейтрализации этой угрозы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

— РФ продолжает работать через так называемый параллельный импорт, а по сути — контрабанду. Да, через третьи страны — мы не будем конкретизировать, эта информация требует уточнения, — но Starlink в свободной продаже на территории России, на открытых онлайн-площадках, — подчеркнул он.

По его словам, разница лишь в том, что по сравнению с прошлым годом их использование россиянами на линии фронта стало “более системным и отлаженным”.

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— То есть на эти устройства и девайсы оккупанты делают ставку. Конечно, продолжается работа по нейтрализации этой угрозы… Никто не утверждает, что официально происходит продажа Starlink россиянам. Но сегодня РФ — не только страна-террорист №1, но и страна-контрабандист №1, поэтому это проблема, над которой сегодня работают, — отметил Юсов.

На днях Андрей Юсов заявил, что российские военные пользуются системами спутниковой связи Starlink на оккупированных территориях Украины, и это приобретает системный характер.

Маск отрицает продажу Starlink России

Американский миллиардер Илон Маск утверждает, что SpaceX не продавала Starlink РФ.

— Насколько нам известно, Starlinks не продавались прямо или косвенно в Россию, — написал он в соцсети Х.

Еще раньше в SpaceX заявили, что их компания не ведет никаких дел с российским правительством или его военными, а системы спутниковой связи в РФ не работают и не продаются, в том числе и из Дубая.

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