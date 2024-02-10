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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Набирает системный характер: в ГУР подтвердили использование Starlink оккупантами

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНИАН

Недавно ряд украинских военных сообщили о том, что российские солдаты пользуются системами спутниковой связи Starlink на оккупированных территориях.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил эту информацию Liga.net.

— Так, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами этих устройств. Это начинает набирать системный характер, — прокомментировал Юсов.

Использование Starlink россиянами

Отмечалось, что системы Starlink оккупанты якобы получают поставками через Дубай.

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9 февраля компания SpaceX отреагировала на это, отрицая работу сети спутниковой связи Starlink в России, а также то, что ведет какие-либо официальные дела с российским правительством или с вооруженными силами РФ.

Там добавили, что Starlink также не работает в Дубае и что терминалы нельзя там купить, ведь компания SpaceX не доставляет туда оборудование. Кроме того, Starlink не уполномочивала никаких сторонних посредников, реселлеров или дистрибьюторов продавать Starlink в Дубае.

В то же время, в заявлении SpaceX не было четкого ответа относительно потенциального использования Starlink на оккупированной россиянами территории Украины.

SpaceX, Starlink, Андрій Юсов, Разведка
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