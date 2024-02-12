Польские фермеры снова заблокировали Шегини и начали протест еще на двух пунктах пропуска

Польские фермеры начали акции протеста еще на двух пунктах пропуска и снова заблокировали пункт пропуска Шегини — Медика.

Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram-канале.

— Сегодня в 10.10 начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска Зосин. Протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час, — говорится в сообщении.

Отмечается, что легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

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Также протестующие заблокировали движение возле пункта пропуска Долгобичув. Участники акции протеста намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления.

Кроме этого, возобновлено блокирование на направлении пунктов пропуска Медика — Шегини. Планируется пропускать по одному грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет.

9 февраля началась общенациональная акция протеста польских фермеров. Из-за этого было затруднено движение сразу через три пункта пропуска: Медика – Шегини, Хребенное – Рава-Русская и Дорогуск – Ягодин.

10 февраля движение грузовиков через пограничный пункт пропуска Шегини — Медика возобновили.

Источник : Госпогранслужба

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