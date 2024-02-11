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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Блокада границы с Польшей: фермеры высыпали украинское зерно на трассу

вантажівки на кордоні
Фото: Факти ICTV

Во время протестов, продолжающихся на границе с Польшей, польские аграрии высыпали на дорогу украинское зерно, которое ввозилось на фурах через пункт пропуска Дорогуск.

Как сообщает RMF24, протестующие высыпали зерно из трех украинских грузовиков.

— В один момент они открыли прицепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины, — рассказала об инциденте представитель комендатуры муниципальной полиции Ева Чиж.

Она добавила, что силового противостояния и опасных ситуаций в ходе инцидента не наблюдалось.

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— Мы проводим проверку, устанавливаем личные данные участвовавших лиц, опрашиваем свидетелей, — подчеркнула Чиж.

По данным СМИ, польские фермеры разрезали болгарками замки на прицепах грузовиков, которые въехали из Украины.

Забастовки польских фермеров на границе с Украиной

6 ноября 2023 года польские фермеры начали блокаду пунктов пропуска на украинской границе. Они требовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января в Польше договорились с протестующими о разблокировании движения грузовиков на трех пунктах пропуска до 1 марта.

Однако уже 9 февраля протесты аграриев возобновились на пунктах Медика – Шегини, Хребенное – Рава-Русская и Дорогуск – Ягодин.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский призвал фермеров как можно скорее прекратить блокаду и понять, что не все проблемы можно устранить сразу. Он также пригласил представителей фермеров прийти в министерство и обсудить их требования, чтобы выработать конкретные решения.

После этого движение грузовиков через пограничный пункт пропуска Шегини-Медика возобновили. Там на момент акции в очереди на регистрацию стояли свыше 220 грузовиков из Украины.

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