Прибегнуть к маневрам, интересным и нестандартным действиям: как Сырский может изменить ход войны

В Авдеевке Донецкой области сейчас наблюдается очень сложная ситуация, потому что враг ведет активные наступательные действия. РФ пытается нанести удар с трех основных направлений — с севера, юга и запада фактически в сам город.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, враг несет значительные потери, несмотря на то, что активно применяет бронетехнику, большое количество штурмовых групп, авиацию, дроны и другие средства.

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Ситуация в Авдеевке

— Несмотря на все, в Авдеевке выполняются колоссальные задачи по обороне. Там уничтожается большое количество врага, силы, средств, не дается развить темп операции. Это очень важный момент. Темп операции российских войск не может быть развит, — обратил внимание эксперт.

Однако аналитик отметил, что ситуация в Авдеевке очень сложная, потому что борьба уже идет фактически в районе местной застройки, о чем есть неоднократные сообщения. Так же враг пытается надвигаться на фланги и Первомайское.

Как будет действовать Украина

— Если будет перерезана логистика к Авдеевке, то населенный пункт не устоит. Что делать в такой ситуации? Как может действовать наше командование? Давайте смоделируем, какие могут быть действия? Я не претендую ни в коем случае на то, чтобы предлагать планы кампании, но моделирую, как это может быть на сегодня, — сказал эксперт.

Александр Мусиенко предположил, что Украина перебазировала в Авдеевку некоторые батальоны, чтобы укрепить Силы обороны и сдерживать российских оккупантов, не дать им возможности продвигаться в местных боях.

Авдеевка — карта боевых действий

— Первое: если правда о том, что третья штурмовая, возможно, не вся бригада, а только некоторые батальоны были перебазированы в Авдеевку, тогда это делается, чтобы укрепить наши силы. Я подозреваю, вероятно, сдерживать врага, чтобы он не продвигался в местных боях. Так же нам нужно выполнить задачи по стабилизации флангов, чтобы сохранить логистику. Первая ситуация — это перебрасывать все силы, применять маневры, — подчеркнул эксперт.

Интересные и нестандартные действия

— Мы уже, кстати, можем увидеть новое военное руководство. Это не просто сейчас какие-то переброски резервов, сил на подмогу, не просто подкрепление, а непосредственно маневры. То есть третья штурмовая бригада из одного места в другое передислоцируется. Она была там выведена на восстановление, фактически ею будет усиливаться направление Авдеевки, — утверждает Мусиенко.

Военный аналитик предполагает, что можно применить контрудар, прибегнуть к определенным интересным и нестандартным действиям, например, атаковать в другом месте.

— Я допускаю, зная новую команду главнокомандующего, то есть новый Генеральный штаб, возможно, они прибегнут к интересным и нестандартным действиям. Сейчас они нанесут контрудар в другом месте. Все силы будут сейчас брошены на другое направление на фронте. Возможно, Шахтерское, Угледар, Крынки или другое. Там будет нанесен мощный удар по врагу, чтобы снять напряжение, которое есть на сегодня в Авдеевке, когда враг не ожидает такого, откровенно скажем, — обратил внимание эксперт.

По его словам, будет очень рискованно перехватить инициативу на каком-то участке фронта, потому что эта попытка может быть неудачной. Но если она удастся, тогда это решит многие вопросы, считает Мусиенко.

— Это снимет давление на группировку, которая есть в Авдеевке, позволит нам стабилизировать ситуацию. Это очень важный момент. Это трудно, очень сложно и рискованно, но это один из путей развития ситуации, который может быть, — отметил Александр Мусиенко.

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