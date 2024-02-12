Авдеевка, Марьинское и Запорожское направления: Зеленский назвал, где самая сложная ситуация на фронте
На всех участках фронта ситуация сейчас очень сложная. Среди них — Авдеевка, Марьинское, Купянское, Лиманское, Бахмутское, Запорожское и Херсонское направления.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 719 суток полномасштабной войны России против Украины.
Ставка с новыми командующими ВСУ
Президент Украины провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего с участием новых военных командующих в ВСУ.
Среди них — главком Александр Сырский, начальник Генштаба ЗСУ Анатолий Баргилевич — вместе с командующими по направлениям.
Защита критической инфраструктуры
Был подробный отчет по защите критической инфраструктуры — энергетики, объектов теплоснабжения и водоснабжения, что является неизменной мишенью для российских ракет и дронов.
— Чтобы добавить больше защиты, силы, возможностей мобильным огневым группам, увеличим количество таких групп. Они являются одной из основ защиты от российского террора. Я благодарен всем, кто служит в мобильных огневых группах, тренирует и помогает, — подчеркнул глава государства.
Снаряды, дроны, РЭБ для ВСУ
На Ставке обратили внимание на обеспечение всех украинских подразделений снарядами, дронами и системами РЭБ.
— Каждый в Украине, кто может производить эффективные системы радиоэлектронной борьбы, заслуживает государственного содействия на всех уровнях. На центральном — от правительства, и в каждом регионе, где есть такой потенциал. Я благодарен всем представителям местной власти, каждому предпринимателю, всем украинским разработчикам, которые развивают такое производство — системы РЭБ, — заявил Зеленский.