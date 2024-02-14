Ракетный удар по Киеву 7 февраля: количество жертв увеличилось до пяти

После недели борьбы за жизнь в больнице умерла женщина из дома в Голосеевском районе, который пострадал в результате ракетного удара по Киеву 7 февраля.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Число жертв вражеской атаки на столицу 7 февраля увеличилось до пяти человек. В больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе. Она находилась в крайне тяжелом состоянии, — подчеркнул он.

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Взрывы в Киеве 7 февраля

Утром 7 февраля в Киеве прогремела серия взрывов — РФ атаковала столицу крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В результате падения обломков сбитых ракет больше всего пострадала многоэтажка в Голосеевском районе, где произошел пожар. Оттуда эвакуировали 52 человека, на тот момент было известно о четырех погибших.

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