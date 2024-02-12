Россия ударила по Киеву гиперзвуковой ракетой Циркон — экспертиза КНИИСЭ

Россия осуществила удар 7 февраля по Киеву гиперзвуковой ракетой 3М22 Циркон.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин.

Он заявил, что экспертами Научно-исследовательского института проводится исследование российских ракет, которыми враг 7 февраля 2024 года атаковал Украину.

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Рувин добавляет, что по данным из открытых источников известно, что Циркон — это противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, которая была принята на вооружение в январе 2023 года.

Как подтвердили удар ракетой Циркон

— По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 Циркон. Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. Ракета направлялась в зону, где нет военных объектов, пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди, — говорится в сообщении.

По словам Рувина, в российских ракетах есть детали, которые могут применяться сразу в нескольких типах изделий, другие — узлы только для конкретных образцов.

— В этом случае видим элементы, которые характерны именно для ракеты типа 3М22 Циркон. Специфические маркировки имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов, — пишет он.

Директор КНИИСЭ добавляет, что ракета Циркон состоит из комплектующих узлов, которые обозначаются соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и тому подобное.

— То есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет — 3М22. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью Циркона, — пишет он.

По его словам, другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов — это конец 2023 и начало 2024 годов.

— Это означает, что ракета была собрана недавно, — добавляет он.

В то же время в имеющемся экземпляре ракеты микроэлектронику почти удалось сохранить, в связи с чем она практически не поддается анализу из-за физических повреждений.

Сейчас специалистами осуществляются мероприятия для определения состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов. Однако значительная фрагментация ракеты затрудняет идентификацию.

— Однако уже можем сказать, что оружие не соответствует заявленным врагом тактико-техническим характеристикам. В ходе дальнейшего экспертного исследования вся возможная информация будет детализирована, — резюмирует он.

Подробнее о ракете 3М22 Циркон — читайте на Фактах ICTV.

Напомним, ранее эксперты из Defense Express сообщали, что во время массированной российской атаки по Украине 7 февраля, Россия, вероятно, использовала для удара по Киеву гиперзвуковую ракету 3М22 Циркон.

Фото: КНДІСЕ

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