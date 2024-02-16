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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ скрывает потери среди экипажа уничтоженного корабля Цезарь Куников — спикер ВМС

ВДК Цезар Куніков

Российская Федерация скрывает потери среди экипажа большого десантного корабля Цезарь Куников, который пошел на дно в результате атаки Сил обороны Украины 14 февраля.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального информационного телемарафона. По его словам, официально на борту корабля было 87 членов экипажа.

Потери на БДК Цезарь Куников

Спикер ВМС отметил, что сейчас трудно установить точное количество погибших и раненых членов экипажа российского корабля Цезарь Куников.

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По его словам, можно лишь подтвердить, что после ударов по кораблю тела (живых или погибших членов экипажа) грузили на побережье на кареты скорой помощи и везли уже в медицинские учреждения.

Плетенчук утверждает, что Россия пытается максимально скрыть информацию о потерях среди экипажа БДК Цезарь Куников. Обычно она появляется в течение какого-то времени, а чаще всего — именно в некрологах.

В то же время родственникам погибших членов экипажа запрещают публиковать в социальных сетях подобную информацию. По словам Плетенчука, их мотивируют тем, чтобы якобы украинцы не смогли порадоваться потерям РФ.

Утром 14 февраля стало известно об уничтожении российского большого десантного корабля Цезарь Куников после серии мощных взрывов во временно оккупированном Крыму.

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цезар куніков

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Потери РФ, Корабель, Кораблі, Крым, Плетенчук, Черное море
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