Наши военные — главное оружие: Зеленский о сигнале командованию в Авдеевке

Украинские военные — самое главное, что есть у нашей страны, это главное оружие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, говоря о главном сигнале от него, как от главы государства, командованию в Авдеевке.

— Что касается Авдеевки, ситуация не первый день. Мы помним, что делает Россия с нашими городками и селами, — сказал он во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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По его словам, украинские военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед.

— Я детально понимаю, что происходит, на контакте с нашим военным руководством. Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют, их задача делать все, чтобы защитить наших людей. Вам каждый может сказать, это понятно, что война — это потери. Нет, прежде всего нужно смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями. Наши военные — это главное. Именно такой сигнал получает от меня руководство, ну, а там на поле боя профессиональные люди, они знают, что им делать, — сообщил президент.

Напомним, что 16 февраля командование ОСГВ Таврия заявило об отходе с позиции Зенит на юго-восточной окраине Авдеевки.

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