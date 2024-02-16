Starlight Media и ОПОРА запускают инфокампанию по военным преступлениям россиян

Украинская медиакомпания Starlight Media и гражданская сеть ОПОРА совместно запускают информационно-просветительскую кампанию, чтобы мотивировать украинцев давать показания о военных преступлениях россиян. Это информационное сотрудничество началось еще с осени прошлого года и продолжается благодаря поддержке правительства Великобритании.

16 февраля 2024 года в рамках этой совместной работы на телеканалах медикомпании вышла тематическая социальная реклама.

Почти 16% опрошенных украинцев по всей стране заявили, что были свидетелями военных преступлений, совершенных россиянами. А Офис генерального прокурора Украины сообщает о зафиксированных 125 389 военных преступлениях по состоянию на 15 февраля 2024 года.

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— Зло должно быть наказано не только на поле боя, но и в плоскости верховенства права. Да, ни один суд в мире не сможет вернуть нам потерянных украинских жизней или отменить боль, пережитую нами. Однако именно от фиксации российских преступлений, от наших показаний зависит, сможем ли мы добиться справедливости во время трибунала, будут ли наказаны виновные. Поэтому для нас очень важна начатая совместно с ОПОРОЙ кампания, и мы будем инвестировать свои эфирные и диджитал-ресурсы в продвижение дачи показаний, профильных сервисов и борьбы за справедливость, какой бы длительной она ни была, — отмечает СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

Регулярно в эфире телеканалов СТБ, ICTV, ICTV2, Новый канал и их социальных сетях и сайтах, а также в марафоне Єдиних новин будут появляться новостные сюжеты, студийные интервью с гостями, текстовые новости и посты о важности дачи показаний о военных преступлениях, инструкции о том, куда следует обращаться, что именно является военными преступлениями, как показания человека становятся доказательством в международных судах, почему важно опрашивать свидетелей не только в Украине, но и за рубежом и тому подобное.

Экспертами в этих материалах будут представители Центра содействия документированию военных преступлений, который ОПОРА открыла в Варшаве, профильные эксперты правозащитных организаций, занимающихся документированием военных преступлений, представители Офиса генерального прокурора Украины и другие.

Журналисты Starlight Media будут готовить тематические материалы, а ОПОРА будет обеспечивать представительство профильных экспертов. Также в рамках совместной информационной кампании в течение февраля-мая в телеэфире будет транслироваться социальный ролик.

Как отмечает глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, мы должны настраиваться, что достижение справедливости не произойдет быстро.

— Ненаказанное зло только растет, поэтому расследование военных преступлений, совершенных в Украине, является неотъемлемой составляющей комплексной безопасности в Европе. По данным социологических исследований, в Украине 16% граждан были свидетелями военных преступлений, а 51% считают, что победа и мир без правосудия невозможны. Мы считаем, что каждая жертва, которая сейчас в безопасности, должна быть проинформирована, что такое военные преступления и преступления против человечества, какие юридические действия возможны и какова роль свидетеля в процессе правосудия. Эта информационная кампания призвана поощрить свидетелей сотрудничать с правоохранителями и общественными организациями, которые способствуют документированию, а также четко понимать, что правосудие не будет быстрым, но война для многих закончится только с наказанием преступников, — отмечает она.

Интервью с Ольгой Айвазовской относительно варшавского Центра содействия документированию военных преступлений можно посмотреть по ссылке.

А накануне, 15 февраля, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Центр содействия документированию военных преступлений ОПОРЫ в Варшаве.

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