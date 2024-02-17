Карта боевых действий на 17 февраля 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 17 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 17 февраля 2024

Ситуация в Украине на 17 февраля 2024

Оперативно-стратегическая группировка войск Север

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

Оперативно-стратегическая группировка войск Хортица

На Купянском направлении Вооруженные силы Украины отбили три вражеские атаки возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Оперативно-стратегическая группировка войск Таврия

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 38 атак врага в районе Ласточкиного, Авдеевки, западнее Бердичева и еще пять атак – возле Першотравневого и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 12 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий не зафиксировано.

На Запорожском направлении враг трижды тщетно пытался атаковать позиции украинских войск юго-восточнее Малой Токмачки.

Оперативно-стратегическая группировка войск Одесса

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отбивать штурмы оккупационных войск.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Так, за сутки у армии РФ было четыре провальных штурма.

В то же время украинские военные активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери РФ на 17 февраля 2024

личного состава – около 401 350 (+1 050),

танков ‒ 6 476 (+11),

боевых бронированных машин – 12 145 (+16),

артиллерийских систем – 9 669 (+28),

реактивных систем залпового огня – 984,

средств противовоздушной обороны ‒ 671,

самолетов – 332,

вертолетов – 325,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 413 (+5),

крылатых ракет ‒ 1 896 (+1),

кораблей (катеров) ‒ 25,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 12 734 (+18),

специальной техники – 1 533 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 724-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: 37 ОБрМП

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