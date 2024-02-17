Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 17 лютого 2024 року – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень.
Такі дані станом на 17 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.
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Карти бойових дій в Україні на 17 лютого 2024
Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: 37 ОБрМП
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