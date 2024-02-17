Карта бойових дій на 17 лютого 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 17 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 17 лютого 2024

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 37 ОБрМП

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