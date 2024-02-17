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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 17 лютого 2024 року – ситуація на фронті

Війна в Україні

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 17 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 17 лютого 2024

Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Карта бойових дій на 16 лютого 2024
Карта бойових дій на 16 лютого 2024

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 37 ОБрМП

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія
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