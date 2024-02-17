Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные государства увеличить военную помощь Украине.

Об этом он сказал в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля, подчеркнув, что Киев уже доказал способность побеждать РФ на поле боя.

По его словам, украинцы на поле боя уже доказали, что могут заставлять Россию отступать, разрушая “российский миф, что Украина не может победить в этой войне”.

— Мы можем вернуть нашу землю, и Путин может проиграть. И это уже происходило более одного раза на поле боя. Наши действия ограничиваются лишь достаточностью и дальностью наших средств поражения. Но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает, — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений, в частности артиллерии и средств дальнего поражения, позволяет Путину адаптироваться к нынешней интенсивности боевых действий.

Он назвал это самоослаблением демократий, которое подрывает наши общие результаты.

Как известно, в США уже несколько месяцев не могут одобрить пакет с дополнительным финансированием для Украины. Из-за этого новая помощь от Вашингтона Киеву не поступает.

Пентагон накануне заявил, что сейчас США предоставляют Украине различные виды вооружения и техники по контрактам на производство и передачу Украине военной техники и боеприпасов, которые были заключены в течение 2022 и 2023 годов.

