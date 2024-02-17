Украина получает военную помощь по заключенным ранее контрактам — Пентагон

Соединенные Штаты предоставляют Украине различные виды вооружения и техники, несмотря на отсутствие в Конгрессе США согласия по многомиллиардному пакету финансирования. Речь идет о контрактах на производство и передачу Украине военной техники и боеприпасов, которые были заключены в течение 2022 и 2023 годов.

Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на американское Министерство обороны.

В ведомстве отметили, что ранее подписанные контракты предусматривают поставки Украине артбоеприпасов, ракет для РСЗО HIMARS, способности ПВО и другого военное оборудование.

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Американское оборонное ведомство продолжает выполнять некоторые из своих обязательств перед Украиной в рамках программы USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), контракты по которой были согласованы ранее.

За время полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты оказывали помощь Киеву по двум основным программам: USAI и благодаря полномочиям президента США по оборонным сокращениям из американских арсеналов (PDA). Программа USAI рассматривалась как стратегическая инициатива, в рамках которой США заказывали поддержку для Украины у производителей. И хотя реализация некоторых контрактов все еще выполняется, финансирование как для USAI, так и для PDA в США сегодня нет из-за отсутствия согласия относительно помощи Украине в Конгрессе.

Представитель Пентагона Джеффа Юргенсена сообщил изданию, что каждый контракт USAI имеет определенный период выполнения, сроки производства и доставки.

— Во многих случаях — например, со 155-мм боеприпасами, системами ПВО NASAMs, Javelin, Stinger, GMLRS (высокоточные снаряды для HIMARS, — Ред.), рядом БПЛА и средствами противодействия БПЛА — производство и поставки этого в Украину, а также пополнение запасов США продолжается согласно условиям этих контрактов, — говорит он.

В то же время в Минобороны США отказали Голосу Америки в разглашении информации о количестве законтрактованных поставок, а также сроках их выполнения. В Пентагоне это связали с вопросами безопасности.

На сегодня украинские защитники имеют значительные потребности на фронте в артиллерийских боеприпасах, а Соединенные Штаты имеют мощности к выработке около 28 тыс. 155-мм снарядов в месяц. При этом к концу 2024 года Вашингтон планирует увеличить мощности до 70-80 тыс. артснарядов в месяц, говорит Джефф Юргенсен. Это происходит, в частности, благодаря программе USAI.

Представитель Пентагона отмечает, что поскольку Конгресс США до сих пор не принял пакет поддержки для Украины, это создает неопределенность, из-за чего имеют место “разрушительные последствия” американского оборонного ведомства, что касается не только поддержки Украины, но и других союзников Америки.

— Например, без дополнительного финансирования мы не можем достичь своей цели по производству 100 тыс. 155-мм снарядов в месяц. Это также ограничивает способность Минобороны США выполнять запланированные многолетние закупочные контракты, включая ракеты для Stinger, Javelin и ракет PAC-3 для систем Patriot, — говорит Юргенсен.

Напомним, в течение этой недели Сенат американского Конгресса проголосовал за дополнительное финансирование для Украины, Израиля и Тайваня на общую сумму $95 млрд. Следующим этапом этот законопроект должен поступить в Палату представителей, из которой уже звучат критические замечания по документу.

Кроме того, Палата представителей уже объявила, что уходит на каникулы до 28 февраля, так и не одобрив законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Фото: DOD

Источник : Голос Америки

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