Украина впервые достигла такой мировой поддержки: Зеленский обратился к нации

Украинцы не впервые сражаются героически, но впервые в своей истории Украина достигла такой мировой солидарности и поддержки.

Несмотря на многочисленные потрясения и смещение акцентов на новостных ресурсах, украинская власть и украинский народ делают все, чтобы мировая общественность оставалась на стороне Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в традиционном обращении вечером 18 февраля.

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— Завершаем неделю, очень сложную неделю. И важно сейчас отметить несколько вещей. Первое – благодарность всем нашим воинам, всем работающим на оборону, всем, кто помогает. На этой неделе все неравнодушные сердца – и не только в Украине – переживали за наших героев, за нашу Авдеевку, за каждого ее защитника и за судьбу всех наших людей, за судьбу всего государства. Я благодарю всех, кто сражается, кто помогает, кто сохраняет стойкость и решительность, — сказал глава государства.

Второй важный акцент украинского гаранта — на минувшей неделе Киеву удалось достигнуть соглашения о долгосрочном сотрудничестве с Берлином и Парижем. За это Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, а также объяснил, что эти договоренности значат.

— Оборонная поддержка, общие политические шаги, последующая систематизация отношений между институтами наших государств ради большей безопасности и общей силы. Работаем и с другими нашими партнерами над новыми соглашениями – это будет очень эффективная и разветвленная архитектура гарантий безопасности. Вещи, которые будут служить сдерживанию российской агрессии в будущем и помогать сейчас – защищать независимость, — подчеркнул он.

Еще ключевым событием стала Мюнхенская конференция по международной безопасности. На ней Зеленскому удалось провести переговоры с лидерами разных государств — все они подтвердили свою поддержку Украине и ее народу.

— Каждый такой разговор максимально четко подтверждал ключевой смысл: именно Украина может остановить Путина и создать такие условия, чтобы он был наказан за все зло, которое совершил. Но чтобы Украина могла добиться этого успеха – защитить свою землю, своих людей и нашу общую правду, всех в свободном мире, – Украина не должна остаться наедине. Поддержка – важна. Солидарность – важна. Только вместе в единстве можно победить в этой войне, — резюмировал президент.

Источник : Офис президента

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