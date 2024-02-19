Україна вперше досягла такої світової підтримки: Зеленський звернувся до нації

Українці не вперше борються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності та підтримки.

Попри численні потрясіння та зміщення акцентів на ресурсах новин, українська влада та український народ роблять все, щоб світова спільнота залишалася на боці України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у традиційному зверненні увечері 18 лютого.

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— Завершуємо тиждень, дуже складний тиждень. І важливо зараз відзначити кілька речей. Перше – подяка всім нашим воїнам, усім, хто працює на оборону, всім, хто допомагає. Цього тижня усі небайдужі серця – і не лише в Україні – переживали за наших героїв, за нашу Авдіївку, за кожного її захисника та за долю всіх наших людей, за долю всієї держави. Я дякую всім, хто бореться, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість, – сказав глава держави.

Другий важливий акцент українського гаранта – минулого тижня Києву вдалося досягти угоди про довгострокову співпрацю з Берліном та Парижем. За це Зеленський подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцю та президентові Франції Еммануелю Макрону, а також пояснив, що ці домовленості означають.

— Оборонна підтримка, спільні політичні кроки, подальша систематизація відносин між інститутами наших держав задля більшої безпеки та спільної сили. Працюємо і з іншими нашими партнерами над новими угодами – це буде дуже ефективна та розгалужена архітектура гарантій безпеки. “Речі, які будуть служити стримуванню російської агресії в майбутньому і допомагатимуть зараз – захищати незалежність”, – наголосив він.

Ще однією ключовою подією стала Мюнхенська конференція з питань міжнародної безпеки. На ній Зеленському вдалося провести переговори з лідерами різних держав – усі вони підтвердили свою підтримку Україні та її народу.

— Кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключове значення: саме Україна може зупинити Путіна і створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке вчинив. Але щоб Україна могла досягти цього успіху – захистити свою землю, своїх людей та нашу спільну правду, всіх у вільному світі – Україна не повинна залишитися наодинці. Підтримка – важлива. Солідарність – важлива. Тільки разом у єдності можна перемогти у цій війні, – резюмував президент.

Джерело : Офіс президента

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