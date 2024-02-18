Марта Бондаренко, редактор ленты
За сутки ВСУ уничтожили 107 единиц тяжелой техники и ликвидировали 1080 оккупантов — Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 1080 российских оккупантов и 40 артиллерийских систем.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Поэтому общие потери врага на 18 февраля составляют 402 430 человек.
Потери РФ в войне на 18.02.2024:
- личного состава — около 402 430 (+1080) человек,
- танков — 6487 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 12198 (+53) ед,
- артиллерийских систем — 9709 (+40) ед,
- РСЗО — 984 ед,
- средств ПВО — 674 (+3) ед,
- самолетов — 335 (+3) ед,
- вертолетов — 325 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 7449 (+36) ед,
- крылатых ракет — 1898 (+2) ед,
- кораблей/катеров — 25 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12736 (+2) ед,
- специальной техники — 1540 (+7) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 725-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты
Источник: Генштаб ВСУ
