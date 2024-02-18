За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 1080 российских оккупантов и 40 артиллерийских систем.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Поэтому общие потери врага на 18 февраля составляют 402 430 человек.

Потери РФ в войне на 18.02.2024:

  • личного состава — около 402 430 (+1080) человек,
  • танков — 6487 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 12198 (+53) ед,
  • артиллерийских систем — 9709 (+40) ед,
  • РСЗО — 984 ед,
  • средств ПВО — 674 (+3) ед,
  • самолетов — 335 (+3) ед,
  • вертолетов — 325 ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7449 (+36) ед,
  • крылатых ракет — 1898 (+2) ед,
  • кораблей/катеров — 25 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12736 (+2) ед,
  • специальной техники — 1540 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 725-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

Источник: Генштаб ВСУ

