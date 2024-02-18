За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 1080 российских оккупантов и 40 артиллерийских систем.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Поэтому общие потери врага на 18 февраля составляют 402 430 человек.

Сейчас смотрят

Потери РФ в войне на 18.02.2024:

личного состава — около 402 430 (+1080) человек,

танков — 6487 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 12198 (+53) ед,

артиллерийских систем — 9709 (+40) ед,

РСЗО — 984 ед,

средств ПВО — 674 (+3) ед,

самолетов — 335 (+3) ед,

вертолетов — 325 ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7449 (+36) ед,

крылатых ракет — 1898 (+2) ед,

кораблей/катеров — 25 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12736 (+2) ед,

специальной техники — 1540 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 725-е сутки.

Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.