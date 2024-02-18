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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За добу ЗСУ знищили 107 одиниць важкої техніки та ліквідували 1080 окупантів – Генштаб

зенітка ППО війна
Фото: УНІАН

Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1080 російських окупантів та 40 артилерійських систем.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Тож загальні втрати ворога на 18 лютого становлять 402 430 осіб.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 18.02.2024:

  • особового складу ‒ близько 402 430(+1080) осіб,
  • танків ‒ 6487 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,
  • артилерійських систем – 9709 (+40) од,
  • РСЗВ – 984 од,
  • засобів ППО ‒ 674 (+3) од,
  • літаків – 335 (+3) од,
  • гелікоптерів – 325 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36) од,
  • крилатих ракет ‒ 1898 (+2) од,
  • кораблів /катерів ‒ 25 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1540 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога
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