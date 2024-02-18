Марта Бондаренко, редакторка стрічки
За добу ЗСУ знищили 107 одиниць важкої техніки та ліквідували 1080 окупантів – Генштаб
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1080 російських окупантів та 40 артилерійських систем.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Тож загальні втрати ворога на 18 лютого становлять 402 430 осіб.
Зараз дивляться
Втрати РФ у війні на 18.02.2024:
- особового складу ‒ близько 402 430(+1080) осіб,
- танків ‒ 6487 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,
- артилерійських систем – 9709 (+40) од,
- РСЗВ – 984 од,
- засобів ППО ‒ 674 (+3) од,
- літаків – 335 (+3) од,
- гелікоптерів – 325 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36) од,
- крилатих ракет ‒ 1898 (+2) од,
- кораблів /катерів ‒ 25 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 1540 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: 37 окрема бригада морської піхоти
Джерело: Генштаб ЗСУ
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