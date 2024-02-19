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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Техника уничтожена: ВСУ на Запорожье отбили повторное наступление врага

танк
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины отбили повторное наступление российских оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Оперативное командование Запад.

Ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм украинских позиций, однако без успеха.

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128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада совместно с другими подразделениями Сил обороны на Запорожском направлении уничтожили технику врага и добили личный состав.

Напомним, что во время предыдущего штурма на этом направлении Силы обороны уничтожили 18 единиц вражеской техники. Около 70 россиян ликвидировано, еще 80 ранены. После штурма оккупанты отошли на прежние позиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 726-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Запорожская область
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