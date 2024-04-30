РФ атаковала Одессу Искандером с кассетным боеприпасом: видео момента удара

Россия нанесла удар по Одессе вечером 29 апреля баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. В результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие люди.

Видео удара по Одессе

Генеральный прокурор Андрей Костин на своей Facebook-странице обнародовал видеодоказательство очередного военного преступления РФ.

Сейчас смотрят

— Россия цинично пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права. Вчера вечером враг коварно атаковал Одессу. Пять человек погибли, более 30 были травмированы. Среди пострадавших – двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии, — сообщил он.

По информации генпрокурора, удар по городу был осуществлен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом.

— Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев, — добавил он.

Костин добавил, что расследование продолжается.

Ракетный удар по Одессе

По информации Одесской ОВА, баллистической ракетой с кассетным боеприпасом ударили по одному из самых популярных среди местных жителей и гостей мест, где часто гуляют взрослые с детьми и домашними любимцами.

— Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь для людей, а не для техники и зданий, — утверждают в Одесской ОВА.

В результате ракетного удара по Одессе погибли пять человек и собака. Пострадали 32 человека, среди которых двое детей и беременная женщина.

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе вечером 29 апреля. Среди раненых есть Сергей Кивалов — скандально известный президент НУ Одесская юридическая академия и бывший народный депутат Украины.

Фото: Силы обороны Юга Украины

Источник: Одесская ОВА, Силы обороны Юга Украины, ГСЧС

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.