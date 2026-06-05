Американского актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах Джуманджи и Топ Ган: Мэверик, убили в Лос-Анджелесе. Ему был 81 год.

По данным полиции, смертельные ножевые ранения артисту нанес сын его возлюбленной. Подозреваемого уже задержали — ему предъявлено обвинение в убийстве.

Убийство Джеймса Хэнди — что известно

Трагедия произошла утром 4 июня в районе Тарзана в Лос-Анджелесе. Правоохранители прибыли по вызову после звонка в службу 911. Человек, который звонил, заявил: “Я — сын человеческий, я только что убил человека греха”.

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На месте полицейские обнаружили Джеймса Хэнди без сознания во дворе дома. По данным следствия, он получил несколько ножевых ранений в грудь.

Актера срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Вскоре после этого 44-летний Майкл Гледхилл сам подошел к правоохранителям и сообщил, что именно его они ищут. В полиции отметили, что мужчина проживал в доме вместе со своей матерью, которая была возлюбленной актера.

Что стало причиной нападения, пока неизвестно. Гледхилла арестовали по подозрению в убийстве. Сумма залога установлена на уровне $2 млн.

Правоохранители отметили, что, по предварительным данным, речь идет об отдельном случае, который не представляет опасности для общественности.

Творческий путь Джеймса Хэнди

Джеймс Хэнди родился в Нью-Йорке и на протяжении нескольких десятилетий активно работал в кино и на телевидении. За свою карьеру он сыграл почти 150 ролей.

Актер снимался в сериалах Закон Лос-Анджелеса, Квантовый скачок, Беверли-Хиллз: 90210, Мелроуз Плейс, Западное крыло, Закон и порядок, CSI: Нью-Йорк, NCIS, Секретные материалы и многих других проектах.

Среди его киноработ — фильмы Арахнофобия, Логан, Отбой и К-9.

Широкой аудитории Хэнди больше всего запомнился ролью истребителя вредителей в фильме Джуманджи 1995 года. Последней большой работой актера стала картина Топ Ган: Мэверик (2022), где он сыграл бармена Джимми.

После известия о смерти коллеги и друзья вспоминали Хэнди как талантливого характерного актера. Писатель и продюсер Дон Уинслоу назвал его замечательным артистом, а телевизионный обозреватель Джей Боббин заявил, что был потрясен новостью о его смерти.

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе предъявили обвинение Нику Райнеру — сыну режиссера Роба Райнера. Следствие считает, что он убил отца и свою мать Мишель Сингер Райнер. Супругов нашли с многочисленными ножевыми ранениями в собственном доме.

Источник : PageSix, УНИАН

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