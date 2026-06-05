Военно-морские силы ВСУ сообщили румынской стороне о морском безэкипажном катере, который потерял управление вследствие воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

ВМС ВСУ сообщили Румынии о потере контроля над БЭК

— Военно-морские силы Украины своевременно проинформировали румынскую сторону о морском беспилотнике, который потерял управление из-за российского радиоэлектронного подавления, — написал он в сети Х.

По словам Тихого, соответствующие органы Украины и Румынии находятся в тесном контакте по поводу инцидента. Ситуация находится под контролем, безопасность в регионе обеспечена.

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Спикер МИД добавил, что благодаря эффективной координации удалось принять необходимые меры для предотвращения ущерба гражданскому населению.

Он подчеркнул, что полномасштабная агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона.

— Эффективная координация является ключевой для смягчения её последствий для соседних стран, – отметил Тихий.

Что известно о взрыве в порту Констанца

Ранее ВМС ВСУ сообщили, что в румынском порту Констанца произошёл взрыв вследствие инцидента с украинским морским безэкипажным катером.

БЭК потерял управление вследствие воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Морской безэкипажный катер ВМС ВС Украины выполнял задачу в Черноморской операционной зоне, однако потерял управление и оказался вблизи побережья Румынии.

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