В мае 2026 года украинская противовоздушная оборона увеличила эффективность перехвата российских беспилотников и ракет, несмотря на рост интенсивности атак.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Какая эффективность ПВО в мае

В прошлом месяце во время массированных атак российские войска применили 8 351 средство воздушного нападения, говорится в сводках Воздушных сил ВСУ. Следует отметить, что в апреле было меньше – около 6,7 тыс.

Сейчас смотрят

В Минобороны утверждают, что интенсивность российских атак уже несколько месяцев находится на рекордных уровнях.

По данным Минобороны, в течение мая украинская ПВО перехватила 7588 дронов и ракет. Среди них:

беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас – зафиксировали запуск 8150, перехватили – 7476, процент перехвата – 91,73%;

крылатых и баллистических ракет – зафиксировали запуск 211, перехватили 112, процент перехвата – более 53%.

Общий уровень перехвата воздушных целей при массированных ударах составляет 90,75%, утверждают в Министерстве обороны Украины.

В МО подсчитали, что в течение мая силы противовоздушной обороны уничтожили:

две сверхсложные для сбивания аэробалистические ракеты Х-47 М2 Кинжал;

50 крылатых ракет Х-101;

10 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

11 крылатых ракет Калибр;

14 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

24 крылатых ракет Искандер-К.

Наиболее массированные атаки в мае

Как рассказали в Минобороны, в ночь на 13 мая российские войска совершили массированную атаку, которая длилась более 30 часов, пытаясь несколькими волнами ударов перегрузить украинскую систему ПВО.

Тогда РФ применила 1567 дронов и 56 ракет разных типов. Процент убытка беспилотников составил 93%, ракет – 72%. ПВО пришлось работать непрерывно и использовать короткие паузы для перезарядки техники.

Также масштабной была атака в ночь на 24 мая, когда РФ применила большое количество средств воздушного нападения с разными параметрами полета, летевшими почти одновременно в несколько волн.

В ту ночь РФ запустила по Украине 600 дронов, 30 баллистических ракет, Кинжалы и Цирконы, тоже заходят на цель за баллистической траекторией, более 50 крылатых ракет. Также РФ применила две баллистические ракеты Орешник.

– Несмотря на сложность атаки, украинские защитники неба перехватили 91% дронов и более половины от общего количества ракет, – говорится в сообщении.

В Минобороны утверждают, что в условиях рекордных нагрузок необходимы ракеты, способные сбивать баллистику. Там добавили, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров по закупке ракет PAC-3 к системам ПВО Patriot, которые способны перехватывать баллистику.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.