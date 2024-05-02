Будут ли ракетные удары на Пасху: в Воздушных силах оценили угрозу
Россия вполне может нанести ракетные удары по Украине в Пасхальную ночь.
Такую вероятность не исключают в Воздушных силах ВСУ и отмечают, что готовы к отражению вероятных атак врага.
Будут ли ракетные удары на Пасху
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона Єдині новини заявил, что враг действительно может испортить людям светлый праздник.
— Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары, — подчеркнул он.
Евлаш отметил, что украинские защитники готовы к отражению воздушного нападения российской армии, однако просит украинцев быть внимательными в этот этот период и в принципе “в любое время, несмотря на то, Пасха это или просто обычный какой-то среднестатистический день”.
Фото: ГУР Минобороны Украины