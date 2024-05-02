Россия вполне может нанести ракетные удары по Украине в Пасхальную ночь.

Такую вероятность не исключают в Воздушных силах ВСУ и отмечают, что готовы к отражению вероятных атак врага.

Будут ли ракетные удары на Пасху

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона Єдині новини заявил, что враг действительно может испортить людям светлый праздник.

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— Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары, — подчеркнул он.

Евлаш отметил, что украинские защитники готовы к отражению воздушного нападения российской армии, однако просит украинцев быть внимательными в этот этот период и в принципе “в любое время, несмотря на то, Пасха это или просто обычный какой-то среднестатистический день”.

Фото: ГУР Минобороны Украины

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