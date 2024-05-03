Новое наступление России: в ГУР спрогнозировали, когда это может произойти и на каких направлениях

Россия будет продолжать свой план по захвату Донецкой и Луганской областей. Скорость и успешность этого станут определяющими в том, когда и где вражеские войска нанесут следующий удар.

Об этом в интервью изданию The Economist заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Россия планов не изменила

По словам Вадима Скибицкого, Кремль не изменил своих планов по захвату всей территории Донецкой и Луганской областей.

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А теперь оккупационные войска получили приказ “взять что-то” до помпезного празднования Дня победы в Москве 9 мая. А если это не удастся, то к визиту российского диктатора Владимира Путина в Пекин, запланированного через неделю после.

— Наша проблема очень проста: у нас нет оружия. Они (россияне, — Ред.) всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми, — сказал Скибицкий.

Наступление россиян в мае-июне

По словам заместителя начальника ГУР, Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Когда это начнется, зависит от устойчивости украинских подразделений на Донбассе. Но Скибицкий предполагает, что основной удар России начнется в конце мая или в начале июня.

А еще генерал-майор Скибицкий говорит, что не видит способа для Украины выиграть войну на поле боя самостоятельно. По его словам, даже если бы мы смогли бы оттеснить врага за границу, — это не закончило бы войну.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что в мае Кремль планирует применить “трехслойный” план дестабилизации ситуации в Украине. Что это означает, читайте в материале.

Источник : Economist

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