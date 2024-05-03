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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Обмен пленными в формате всех на всех: Зеленский рассказал, как это возможно сделать до завершения войны

Обмен всех на всех: Зеленский говорит, что возвращение пленных будет темой на Саммите мира

Обмен пленными с Российской Федерацией в формате всех на всех возможен только в одном случае.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед пограничниками по случаю их профессионального дня.

Обмен всех на всех

— Желательно обменять всех на всех. Все адекватные страны поддерживают этот трек. У нас идут обмены, они идут медленнее, чем хотелось бы. Относительно обмена “всех на всех”, то это возможно только в одном случае… Некоторые говорят — “только после окончания войны”. Потому что это является одним из условий окончания войны. Я считаю, что у нас есть возможность попробовать это сделать раньше. Как? Есть практическая площадка на Саммите мира. Практической она будет, когда состоится саммит, то есть 15-16 июня, — сказал он.

Глава государства заявил, что есть три главных вопроса на Саммите мира, а именно энергетическая безопасность и ядерная безопасность, обеспечение свободного судоходства и разблокирование морей, а также гуманитарные вопросы, такие, как обмен всех на всех и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию.

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Напомним, в конце марта Папа Римский Франциск во время Пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане призвал к обмену пленными между Россией и Украиной в формате всех на всех.

Вместе с тем, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что хоть и поддерживает эту инициативу, но есть один нюанс — следует убедить в этом Россию.

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Фото: Володимир Зеленський

Война в Украине, Владимир Зеленский, звільнені з полону, Обмін полоненими, полон, полонені
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