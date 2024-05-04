Карта боевых действий на 4 мая 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам

Такие данные по состоянию на 4 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 4 мая 2024

Ситуация в Украине на 4 мая 2024 года

На Купянском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражено 7 атак, осуществленных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине, а также Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клещиевка и Андреевка в Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки совершено 11 безуспешных атак.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Потери РФ на 4 мая 2024 года

личного состава — около 473400 (+1260) человек;

танков — 7366 (+12) ед.;

боевых бронированных машин — 14156 (+27) ед.;

артиллерийских систем — 12148 (+46) ед.;

РСЗО — 1055 (+2) ед.;

средств ПВО — 788 (+2) ед.;

самолетов — 348 (+0) ед.;

вертолетов — 325 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9611 (+31);

крылатых ракет — 2127 (+1);

кораблей/катеров — 26 (+0) ед.;

подводных лодок — 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 16337 (+71) ед.;

специальной техники — 2001 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 801-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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