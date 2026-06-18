Глава Кремля Владимир Путин оказался в тупике в своей войне против Украины. Негативные последствия российской агрессии все сильнее сказываются на российском населении.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил 18 июня во время 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Писториус о последствиях войны для Путина

— Пока российское наступление теряет силу, ваши войска сохраняют свою динамику на поле боя. То, как Украина переносит войну туда, откуда она началась, действительно впечатляет. Это не случайность. Поддержка в рамках Рамштайна сыграла решающую роль, – сказал Писториус.

Он подчеркнул, что Германия с самого начала поддерживает новый план военной кампании Украины и всесторонне помогает наращивать необходимый потенциал. Берлин продолжит делать это и в дальнейшем.

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Министр отметил, что Германии следует перенимать опыт Украины, поскольку партнерство между государствами уже давно не является односторонним.

Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что 35-е заседание в формате Рамштайн проходит в “критический момент”.

— Путин зашел в тупик. Его незаконное нападение на Украину продолжает наносить огромные потери среди его войск. Кремль больше не может скрывать негативные последствия этой войны против Украины. Эти последствия все острее ощущает российское население, – заявил министр обороны.

Писториус напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением о прямых переговорах, однако Кремль выбирает дальнейшую эскалацию вместо диалога.

— Эта эскалация направлена прежде всего против Украины, но также и против наших партнеров по НАТО на восточном фланге. Это отчаянная попытка Путина отвлечь внимание от своих провалов на поле боя. Мы не должны позволить, чтобы это сбило нас с курса. Наша поддержка Украины дает результаты, и мы должны решительно продолжать ее. Только так Украина сможет сохранить и еще больше усилить свою динамику на поле боя, – сказал он.

По словам Писториуса, именно этому вопросу будет посвящено нынешнее заседание Контактной группы.

Как и во время предыдущих встреч, Великобритания и Германия выступают сопредседателями заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Напомним, сегодня Писториус сообщил, что Германия в четвертый раз присоединится к механизму PURL, который предусматривает финансирование закупки для Украины американских вооружений и боеприпасов.

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