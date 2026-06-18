Телеканал ICTV2 объявляет о продолжении детектива – Участковый из ДВРЗ. Этой осенью в эфире состоится премьера нового четырехсерийного детектива ДВРЗ против шпиона, а на экраны вернутся Вячеслав Довженко и Виталий Иванченко.

Премьера ДВРЗ против шпиона

В центре сюжета – реальный столичный микрорайон ДВРЗ, где участковые разбираются с мелкими кражами, укрощают хулиганов и разбираются с соседскими ссорами.

Главные герои оказываются под угрозой увольнения, а в участке появляется молодой коллега Антон Довгий, которого сыграл Иван Довженко (сын Вячеслава Довженко). Зрителей ждет интересный тандем отца и сына в кадре.

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Градус напряжения растет, когда в районе исчезает дипломат из Великобритании, который выглядит точно как Петр Дзюба. Напарникам придется распутать опасное дело, чтобы избежать международного скандала и защитить свои должности.

– Большинство зрителей узнают меня именно по роли Бондаря – это самый лучший показатель того, что сериал действительно нравится людям. Полицейские часто признаются мне, что Участковый из ДВРЗ они смотрят от начала до конца. Хочу пожелать правоохранителям как можно меньше опасностей на службе и пусть обувь не стоптуется, – отметил Вячеслав Довженко.

Некоторые люди после пересмотра детектива даже решили связать свою жизнь с правоохранительными органами. Актер Виталий Иванченко рассказал, как сериал оказал влияние на выбор профессии зрителей.

– Самое яркое воспоминание, когда подошел парень и признался, что после просмотра сериала решил пойти в профессию и стать участковым! Работа у участковых ответственная и рискованная. Нам хотелось привить зрителю уважение и любовь к людям в форме, – отметил он.

Сериал быстро возглавил топ-10 программ недели на украинском телевидении после старта в феврале 2020 года. В течение 2023-2024 годов три сезона проекта собрали возле экранов более 5,2 млн зрителей.

На сегодня франшиза состоит из трех успешных сезонов и двух популярных спецвыпусков: ДВРЗ. Операция Новый год и ДВСЗ: Воздушная тревога.

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