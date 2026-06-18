События, которые сегодня произошли в Москве, свидетельствуют о том, что Украина движется правильным путем и становится все сильнее.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в четверг, 18 июня.

Федоров о массированной атаке на Москву 18 июня

— Сегодня вообще символический день. События, которые происходят сегодня в Москве, – они точно о том, что Украина движется правильным путем и Украина становится все более сильной, – сказал он после 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн).

По словам Федорова, нынешнее заседание в формате Рамштайн прошло под лозунгом “окно возможностей”.

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— То есть за последние месяцы мы сделали свою домашнюю работу. Мы достигли результата во многих доменах войны. И сегодня многие из партнеров говорили о том, что они видят это “окно возможностей”. И они готовы продолжать помогать Украине, – заявил министр.

Напомним, в ночь на 18 июня Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов на территории России, в частности по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотня.

Генштаб ВСУ официально подтвердил поражение Московского НПЗ и других военных и логистических объектов противника.

Это второе подтвержденное поражение Московского нефтеперерабатывающего завода украинскими силами за последнюю неделю.

Силы обороны информировали об ударе по этому объекту 16 июня.

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