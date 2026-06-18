Соединенные Штаты Америки предупредили своих граждан, находящихся на территории Российской Федерации, о повышенной опасности из-за атак дронов, а во время воздушных тревог советуют немедленно искать укрытие.

Соответствующее предупреждение опубликовал Государственный департамент США по консульским делам.

США предупредили своих граждан в РФ об угрозе дронов

Как говорится в сообщении, гражданам США рекомендуют и настоятельно советуют воздержаться от поездок в Россию из-за повышенной угрозы беспилотников.

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– Атаки и взрывы дронов случались вблизи границы с Украиной, а также в крупных городах России, включая Москву, Казань и Санкт-Петербург. В случае чрезвычайной ситуации следует следовать указаниям местных российских властей и искать укрытия, – отметили в Госдепе США.

Там призывают немедленно перейти в укрытие при обнаружении беспилотников в российском небе и следить за обновлениями в местных средствах массовой информации (СМИ).

В ночь на 18 июня ударные дроны атаковали Москву и область. Местные жители сообщали о пролете дронов, вспыхнул пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе после серии взрывов.

НПЗ расположен в пределах Москвы, а именно в районе Капотни. Нефтеперерабатывающий завод является ключевым элементом энергетической инфраструктуры Московской области.

Атака украинских беспилотников на НПЗ вызвала “нефтяной дождь” в Москве. Россияне начали жаловаться на черные пятна после дождя, следы от которого заметили в Люберцах и Железнодорожном.

Из-за атаки дронов в Москве отменили и задержали более 500 авиарейсов. Как утверждали российские Telegram-каналы, самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Шереметьево.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удары по РФ стали ответом Украины на российские атаки. По его словам, Украина в дальнейшем будет наносить ответные удары, если Россия не готова прекратить войну.

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