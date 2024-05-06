Путин поручил провести учения с ядерным оружием: возможно ли применение против Украины

Минобороны РФ заявило о проведении учений по применению нестратегического ядерного оружия. Сможет ли Путин применить тактическое ядерное оружие против Украины, что это за оружие и чем оно может быть опасно для нашей страны — читайте комментарий эксперта на Фактах ICTV.

Тактическое ядерное оружие: возможно ли использование на территории Украины

Владимир Путин в очередной раз прибегнул к угрозам. Так Министерство обороны России заявило, что по поручению российского диктатора, в ближайшее время будут проведены учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Факты ICTV спросили у кандидата политических наук, доцента Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игоря Рейтеровича о том, что он думает по поводу очередного заявления кремлевского диктатора.

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Игорь Рейтерович прокомментировал, что россияне регулярно проводят подобные учения и в этом нет ничего необычного для страны, которая имеет ядерное оружие. Но здесь нужно понимать, что те угрозы и та подготовка, которые сейчас объявлены, касаются применения именно нестратегического ядерного оружия. Здесь есть определенное отличие.

До этого они проводили учения по стратегическому ядерному оружию, то есть тому, которое может нанести потенциальный удар по Соединенным Штатам Америки и по другим отдаленным странам. Речь шла о баллистических ракетах, которые несут десятки ядерных боеголовок. А сейчас речь идет именно о нестратегическом ядерном оружии, — отметил эксперт.

Я думаю, что это, с одной стороны, конечно, очередное нагнетание, попытки пошантажировать мир идеей использования именно тактического ядерного оружия на поле боя. Это попытка нагнетания ситуации накануне Саммита мира, который на самом деле представляет большую опасность для России, чтобы они там не говорили. Страна-агрессор понимает, что ситуация может пойти совсем не так, как они прогнозируют и это очень сильно ударит по их позициям, — отметил Игорь Рейтерович.

Также заявление об учениях, это определенный элемент давления и на Украину. Потому что, по мнению эксперта, несмотря на нынешнее преимущество на фронте, возможности России уже практически исчерпаны.

Сейчас Украина начнет получать больше оружия и ситуация для них изменится на негативную. Поэтому они снова делают очередной вброс о возможном использовании нестратегического ядерного оружия. И, как всегда, делают они это с ″целью безусловного обеспечения территориальной целостности суверенитета российского государства″, — прокомментировал эксперт.

Также это может быть ответ на определенные ″провокационные″ заявления и угрозы от отдельных западных официальных лиц. Так, например, в Кремле утверждают, что учения — это ответ на заявления Макрона о возможности отправки войск в Украину. Но, по мнению эксперта, здесь намек идет именно в сторону Украины, о возможности использовать это оружие, например, на поле боя.

Однако, по моему мнению, здесь нечего волноваться. Это не более чем очередная информационная провокация и истерика, поскольку использование тактического ядерного оружия категорически не воспринимает Китай и Индия. Эти страны уже неоднократно, по секретным каналам, передавали России свое видение ситуации и оно однозначно. Никакое тактическое ядерное оружие не может быть использовано.

То есть это — табу, никаких новых прецедентов после Хиросимы и Нагасаки создавать не стоит. Тем более, что они не будут иметь никакого военного эффекта, но создадут очень непрактичный прецедент вообще для всего человечества. Поэтому крупные страны, которые до сих пор остаются партнерами России, также против этого, — отметил Игорь Рейтерович.

По мнению эксперта, это не более чем очередное запугивание, попытка шантажа и попытка показать своему внутреннему российскому народу, россиянам, что у них все под контролем и они готовы реагировать любым способом для того, чтобы защищать свою страну. От кого защищать это вопрос другой, потому что все прекрасно понимают какая ситуация, на самом деле, но для России это нормальная история.

Что такое тактическое ядерное оружие

Тактическое ядерное оружие — это заряды небольшой мощности, по сравнению с теми, что стоят на баллистических ракетах. Они способны наносить поражение на небольшой части территории. Это точечное оружие, то есть они, например, могут ударить где-то в радиусе 2,5 км. Отличие от стратегического в том, что оно, как правило, имеет гораздо меньшие последствия с точки зрения радиационного заражения, то есть здесь, в первую очередь, идет именно огневой удар. Мощность радиации здесь гораздо меньше, чем у стратегического ядерного оружия.

Стратегическое ядерное оружие имеет огромную мощность, оно фактически полностью заражает все радиацией и это создает колоссальную проблему. У тактического ядерного оружия этот эффект меньше, грубо говоря, это большая бомба, или очень большой мощный снаряд, который можно использовать для того, чтобы уничтожать определенные цели.

Если проводить параллели, грубо говоря, некоторые бомбы, которые используются на сегодня разными странами для уничтожения, например, бункеров и так далее, они по своей мощности практически эквивалентны тактическим ядерным зарядам. Но единственное, что в их основе находится не радиоактивное топливо, а обычные средства, которые используются в нарядах и так далее. По своей мощности они не сильно отличаются от тактического ядерного оружия. Поэтому речь идет именно о точечном использовании, — прокомментировал Игорь Рейтерович.

Российские военные эксперты и аналитики говорят о том, что из-за динамики войны, из-за того, что происходит на фронте, даже при использовании этого тактического ядерного оружия у них не будет абсолютно никаких кардинальных преимуществ.

Почему? Потому что, например, украинские войска не концентрируются в огромном количестве на одной маленькой территории, то есть они не группируются на одном месте. Поэтому это ядерное оружие это как, примерно, из пушки стрелять по воробьям. Оно не имеет практического последствия в тех условиях, которые сложились. Поэтому здесь остается чисто пропагандистский аспект. Его россияне и используют, — отметил военный эксперт.

Сколько тактического ядерного оружия имеет Россия

Игорь Рейтерович отметил, у России очень много тактического ядерного оружия. Четкого подсчета нет, но страна-агрессор точно обладает, пожалуй, самым большим потенциалом тактического ядерного оружия. Кстати, такой же арсенал тактического ядерного оружия был и у Украины на момент распада Советского Союза. Но мы все отдали, как в принципе, отдали тогда и стратегическое ядерное оружие. Поэтому у России этого оружия много. Но здесь есть еще один вопрос, никто не знает в каком состоянии оно находится.

То есть неизвестно насколько оно готово к использованию и насколько оно вообще может быть использовано по назначению. Сами же российские эксперты еще в 2022 году говорили, что если провести сейчас серьезные исследования, анализ того, что есть на вооружении, то окажется, что процентов 40% просто не работает, — отметил политолог.

Какие последствия могут быть при применении тактического ядерного оружия

По мнению эксперта, если удар придется по мирному городу, то конечно могут пострадать люди. Если это будет где-то вблизи города, то все равно будут негативные последствия. Будет определенный уровень радиации, который повлияет на окружающую среду. Но эта радиация будет не настолько опасна, как та, например, что была в Чернобыле. Она, более ″чистая″, скажем так, но она все равно несет угрозу, — прокомментировал эксперт.

Когда этот прецедент произошел в Хиросиме и Нагасаки, то они еще много лет после этого убирали территории, обеззараживали их и так далее. Радиация влияет на людей с точки зрения болезней и всего остального. Поэтому если такое произойдет, то потенциально, конечно, угроза есть для всех людей, кто живет в Украине. Но по мнению эксперта, шансы на сегодня очень сильно минимальные и невозможно представить, что такое может произойти.

В случае применения такого оружия это будет окончательный уровень неадекватности российского военного руководства. Поэтому люди, которые находятся на низших ступенях руководства, и которым будут поступать подобные команды, могут их саботировать, ведь все прекрасно понимают к чему это может привести, — отметил Игорь Рейтерович.

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