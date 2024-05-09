Продовження мобілізації, збільшення штрафів для ухилянтів, атаки дронів по НПЗ РФ: новини 9 травня

За 806-ту добу повномасштабної війни Росії проти України відбулося чимало важливих подій. Внаслідок обстрілів по критичній інфраструктурі виведено з експлуатації дві гідроелектростанції через значні пошкодження.

Президент Володимир Зеленський підписав закони, продовживши дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення штрафів для ухилянтів.

У Росії продовжуються атаки українських дронів по нафтопереробних заводах. Серед них – підприємство у Башкортостані, де спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 9 травня 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Виведення з експлуатації двох ГЕС

Внаслідок обстрілів російської армії, які відбулися протягом 8 травня, дуже пошкоджені обʼєкти гідроенергетики. Дві гідроелектростанції в Україні виведено з експлуатації.

За інформацією Укргідроенерго, вся гідрогенерація зазнала нищівної шкоди. У компанії стверджують, що інфраструктура потребує значного ремонту, відновлення і коштів.

Продовження воєнного стану й мобілізації

В Україні продовжено термін дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації відповідними законами, які підписав президент Володимир Зеленський.

Вони діятимуть до 11 серпня 2024 року. Після повномасштабного вторгнення Росії це вже 11-те продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Збільшення штрафів для ухилянтів

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 10379, згідно з яким збільшаться штрафи за ухилення від мобілізації в Україні в кілька разів.

Згідно з документом, через порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (у разі ігнорування повістки чи відтягування з оновленням даних у ТЦК) в мирний час може бути штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4 тис. – 5,1 тис. грн).

Якщо відбудеться повторне подібне порушення протягом року, тоді сума штрафу стане більшою – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 5,1 тис. до 8,5 тис. грн).

Під час воєнного стану штраф буде ще більшим – від 1 тис. до 1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 17 тис. до 25,5 тис. грн).

Новий командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ

Призначено нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Олександра Трепака відповідним указом президента України Володимира Зеленського.

Водночас звільнено з посади командувача ССО ЗСУ Сергія Лупанчука.

Дозвіл на оформлення паспортів українцям за кордоном

Верховна Рада законодавчо закріпила надання адміністративних послуг громадянам України, які перебувають за кордоном.

Згідно з ухваленим у цілому законопроєктом № 11017, тепер передбачено можливість одночасного оформлення (замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Українці, які перебувають за кордоном, зможуть оформити паспорт через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби.

Атака дронів по одному з найбільших російських НПЗ

У російському місті Салават у Башкортостані на підприємстві Салаватнефтеоргсинтез спалахнула пожежа після атаки дронами.

Компанія, яка належить Газпрому, є одним із найбільших у Росії нафтопереробних підприємств на 10 млн тонн нафти.

Повідомляється, що безпілотник вдарив в установку каталітичного крекінгу. Відбулося задимлення в районі однієї з установок підприємства Газпром нафтохім Салават.

Як стверджується, займання було невеликим, тому працівників не евакуювали, а нафтопереробний завод працює у штатному режимі.

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