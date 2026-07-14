Матч 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу Англия — Аргентина состоится 15 июля на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте, штат Джорджия, США.

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

Матч Англия – Аргентина: где смотреть и кто будет транслировать матч Трех львов и альбиселесте на ЧМ-2026, рассказывают Факты ICTV.

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Англия – Аргентина: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Англия – Аргентина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Англия – Аргентина прокомментируют Александр Новак и Вадим Скичко.

Перед игрой в 21:00 также стартует предматчевая аналитическая студия.

На матче Англия – Аргентина будет работать бригада арбитров, которую возглавит 44-летний Маурицио Мариани из Италии.

На предыдущем этапе Англия обыграла Норвегию со счетом 2:1, а Аргентина в компенсированное время прошла Швейцарию (3:1).

Англия – Аргентина: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в матче Англия – Аргентина являются подопечные Томаса Тухеля.

На победу англичан принимают ставки с коэффициентом 2.76. Успех аргентинцев оценивают в 3.17. Ничейный результат матча Англия – Аргентина в основное время – 3.01.

Это будет 16-я очная встреча команд в истории: шесть побед на счету англичан, три – у аргентинцев, еще шесть матчей завершились ничьей. Последний раз команды встречались в 2005 году в товарищеском матче, который завершился со счетом 3:2 в пользу Трех львов.

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