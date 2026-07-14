Президент Сенегальской федерации футбола Абдулай Фалл заявил, что после тщательной внутренней проверки выяснилось, что врач, возглавлявший медицинский штаб команды на протяжении 10 лет, по образованию оказался гинекологом.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает издание AS.

Скандал в сборной Сенегала

– Недавно я узнал, что доктор Федиор на самом деле по специальности гинеколог и акушер. На самом деле наш главный врач не имел соответствующей академической квалификации для наблюдения за нашими игроками, – подтвердил Фалл.

На протяжении десятилетия он заботился о здоровье игроков, которые, по словам руководителя сенегальского футбола, не доверяли его методам.

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– Судя по отзывам, которые я получил, футболисты не полностью доверяли ему и не хотели, чтобы он постоянно следил за их состоянием здоровья, – заявил Фалл.

Сборная Сенегала участвовала в чемпионате мира по футболу-2026 и заняла третье место в своей группе на групповом этапе. В одной группе с африканской сборной были команды Франции, Норвегии и Ирака.

Команде удалось выйти в плей-офф с третьего места, где она уступила Бельгии со счетом 2:3.

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