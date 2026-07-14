Утром 14 июля бушует непогода во Львове. Мощный ливень, гроза и шквальный ветер накрыли город, из-за чего ряд улиц затопило, а движение транспорта усложнилось.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и местные СМИ.

Непогода во Львове 14 июля

По прогнозу Укргидрометцентра, в течение дня во Львове будут лить дожди, а температура воздуха будет колебаться от +16°С утром до +25°С днем. Синоптики также предупреждали об опасных погодных явлениях.

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В частности, к 09:00 во Львове и области прогнозировался значительный дождь, в связи с чем объявили I уровень опасности (желтый). До конца суток синоптики также прогнозируют грозы, местами град, шквалы скоростью 15–20 м/с и интенсивные ливни.

По информации местных медиа и Telegram-каналов, во время грозы молния попала во львовскую телебашню. Информация о возможных повреждениях или пострадавших пока не поступала.

Из-за сильного дождя отдельные улицы города оказались под водой. Сильное подтопление было зафиксировано на улице Лычаковской, где потоки воды превратили проезжую часть в настоящую реку. Водители были вынуждены преодолевать затопленные участки на низкой скорости.

Кроме того, на одной из дорог Львова из-за избыточных осадков переполнились канализационные коллекторы. Вода начала выливаться наружу из-за канализационного люка, что еще больше усложнило ситуацию на дороге.

Жителей и гостей города призывают быть осторожными во время непогоды, избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач, а также без необходимости не выезжать на подтопленные участки дорог.

Как сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, из-за непогоды на Львовщине без электричества осталось 117 населенных пунктов. Из них 56 полностью, еще 61 — частично.

Над ликвидацией последствий непогоды и возобновлением электроснабжения работает 31 бригада специалистов Львовоблэнерго.

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