Непогода во Львове: улицы затопило после сильного ливня, молния попала в телебашню
- Утром ненастье накрыло Львов.
- Сильный ливень затопил улицы города.
- Горожане призывают быть осторожными во время непогоды.
Утром 14 июля бушует непогода во Львове. Мощный ливень, гроза и шквальный ветер накрыли город, из-за чего ряд улиц затопило, а движение транспорта усложнилось.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и местные СМИ.
Непогода во Львове 14 июля
По прогнозу Укргидрометцентра, в течение дня во Львове будут лить дожди, а температура воздуха будет колебаться от +16°С утром до +25°С днем. Синоптики также предупреждали об опасных погодных явлениях.
В частности, к 09:00 во Львове и области прогнозировался значительный дождь, в связи с чем объявили I уровень опасности (желтый). До конца суток синоптики также прогнозируют грозы, местами град, шквалы скоростью 15–20 м/с и интенсивные ливни.
По информации местных медиа и Telegram-каналов, во время грозы молния попала во львовскую телебашню. Информация о возможных повреждениях или пострадавших пока не поступала.
Из-за сильного дождя отдельные улицы города оказались под водой. Сильное подтопление было зафиксировано на улице Лычаковской, где потоки воды превратили проезжую часть в настоящую реку. Водители были вынуждены преодолевать затопленные участки на низкой скорости.
Кроме того, на одной из дорог Львова из-за избыточных осадков переполнились канализационные коллекторы. Вода начала выливаться наружу из-за канализационного люка, что еще больше усложнило ситуацию на дороге.
Жителей и гостей города призывают быть осторожными во время непогоды, избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач, а также без необходимости не выезжать на подтопленные участки дорог.
Как сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, из-за непогоды на Львовщине без электричества осталось 117 населенных пунктов. Из них 56 полностью, еще 61 — частично.
Над ликвидацией последствий непогоды и возобновлением электроснабжения работает 31 бригада специалистов Львовоблэнерго.