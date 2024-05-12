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Активизация действий по трем направлениям: Мусиенко объяснил, какие намерения оккупантов в Харьковской области

Наступление в Харьковской области: что планируют оккупанты и куда будут двигаться дальше
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска осуществляют стратегическое наступление в Харьковской области. Враг активизировался еще на некоторых направлениях, однако возникает вопрос, удастся ли оккупантам реализовать намерения из-за недостатка личного состава.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии ведущей информационного телемарафона Єдині новини Яне Брензей.

Наступление в Харьковской области

— Я думаю, что мы можем говорить о стратегическом наступлении врага. Если раньше еще были определенные сомнения, то сейчас я могу сказать, что стратегическое намерение российских войск — это охватывающая операция и взятие в окружение Харькова как областного центра. Сейчас активность врага распространена в районе Волчанска, где уже идут бои практически на подходах. На сегодня так же враг активизировался еще в двух местах, — обратил внимание он.

По словам аналитика, оккупанты планируют активизировать наступление в направлении Казачьей Лопани. Еще одно направление — это Грайворон и Большая Писаревка на Сумскую область, откуда они будут пытаться двигаться на Золочев на Харьковщине.

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Наступление в Харьковской области: что планируют оккупанты и куда будут двигаться дальше

Фото: DeepStateMapLive

— Очевидно, если мы посмотрим на карту, то заметим, активизация действий врага происходит по трем направлениям, что свидетельствует о том, что стратегическое намерение операции такое, — объяснил эксперт.

Какие могут возникнуть проблемы у оккупантов

— Другой вопрос: удастся ли это российским войскам достичь и сделать? Сказывается нехватка личного состава, а дальше — оборонительные действия наших войск. Они рассматривают запасной вариант, который уже озвучивали частично. Это буферная или санитарная зона как цель проведения этой операции, — подчеркнул он.

По словам Александра Мусиенко, в случае провала эта буферная или санитарная зона даст возможность российским оккупантам позже все равно наступать на Харьков.

— Но понимаете, в чем заключается ситуация? Все будет зависеть от того, будут ли они иметь какие-то успехи. Если удастся до конца мая то, что они себе постановили, закрепиться в Волчанске и южнее, создать 10-15 км буферную зону, и они увидят перспективы для проведения наступательных действий, то пойдут дальше. И будет намерение на взятие в полукольцо, полуокружение Харькова, — сказал эксперт.

Александр Мусиенко не исключает, что с этой целью враг будет передислоцировать определенные силы с южных рубежей на оккупированных территориях, где они не настолько задействованы сейчас.

— Уровень любой операции, того, что сможет достичь враг, определяется тем, как быстро сейчас прибудет вооружение. Украинские силы реагируют довольно активно и быстро, действуют правильно на оборонительных рубежах, но еще нужно оружие, — отметил аналитик.

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Война в Украине, Вовчанськ, Александр Мусиенко, Сумская область, Україна-Росія, Харьковская область
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