Это разумная альтернатива: в ГУР призывают оккупантов на Харьковском направлении сдаваться в плен

Действия российских оккупантов на Харьковском направлении начались по известному украинской разведке графику. Враг несет большие потери в живой силе, поэтому военных Московского и Ленинградского округов, которые находятся на этом направлении, призывают сдаваться в плен.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии ведущей телемарафона Єдині новини Яне Брензей.

Ситуация на Харьковском направлении и сдача в плен россиян

— Можно сказать, что действия врага на Харьковском направлении начались по графику, который был известен Главному управлению разведки. Принимаются необходимые меры вместе с Силами безопасности и обороны на Харьковском направлении. Сейчас воюют с врагом также спецназовцы ГУР МО Украины. Безусловно, враг несет большие потери. Понятно, что вся необходимая информация обнародуется Генеральным штабом, — подчеркнул он.

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Представитель ГУР Минобороны Украины обратился к российским оккупантам, военнослужащим Московского и Ленинградского военных округов, которые именно сейчас находятся на Харьковском направлении.

— О возможности сдаться в плен: такие случаи уже сейчас активно происходят. Мы имеем информацию от бойцов РДК, Легиона Свобода России, Сибирского батальона. Они так же выступили с обращением к российским оккупантам: или переходить на сторону Сил обороны Украины, или сдаваться в плен, — отметил Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что Украина гарантирует соблюдение международных Женевских конвенций, гуманитарного права, жизнь и безопасность для тех военнослужащих, кто не захочет становиться пушечным мясом или военными преступниками режима российского диктатора Владимира Путина.

— Такие военные уже есть, и о них в ближайшее время будет больше информации. Учитывая потери России, они значительны и будут только увеличиваться, сдача в плен или переход на сторону Украины — это разумная альтернатива, — утверждает представитель разведки.

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